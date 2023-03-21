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Hakan Bayrakçı 'büyük sürpriz' dedi Muharrem İnce ve partisinin oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı 'büyük sürpriz' dedi Muharrem İnce ve partisinin oy oranını açıkladı

Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirmesi beklenirken, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "ben de şaşırdım diyerek Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'nin oy oranının deprem sonrası yüzde 1'lerden yüzde 9'lara çıktığını söyledi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylık için başvurusunu yaptı. 

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunmasıyla birlikte 'oy oranı' hesaplamaları yeniden başladı. Gençlerin ilgisini çektiği söylenen İnce'nin rüzgar yakaladığı iddia ediliyor.

CNN TÜRK'te yayımlanan Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, İnce'nin son oy oranıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 8-9

Bayrakcı, şöyle konuştu;

"İnce'nin partisi yüzde 1 civarı çıkarken, depremden sonraki süreçte birdenbire 8-9'u buldu. Demek ki birdenbire 30-40 milletvekili çıkartma şansı doğdu. Böyle bir oy oranı büyük sürpriz benim içinde. Ben şaşırdım.

Adaylığı seçimi her şekilde ikinci tura bırakır. Ama seçimin ikinci tura kalma olmasılığı daha önce de var. Ancak bu ihtimal şimdi daha da güçlendi.

Bu tabloda şahsi oyu gözlemlediğim kadarıyla şimdilik yüzde 8-11 arası.

Seçim 2. tura kaldığında İnce'ye oy verenlerin elbetteki çoğunluğu muhalefete oy verecektir.

En azından şunu söyleyebilirim, İnce'nin adaylığı ne Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önler ne de Erdoğan'ın kazanmasını önler."

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