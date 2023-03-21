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Türkiye İş Bankası emekli promosyon tablosu güncellendi yeni kampanya emekliyi mest etti 7.500 anında cepte!

Türkiye İş Bankası emekli promosyon tablosu güncellendi yeni kampanya emekliyi mest etti 7.500 anında cepte!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu ve EYT Meclis'ten geçti yasalaştı. Nisan ayında ilk maaşını alacak olan emeklinin cebinde 'güller açacak'. EYT ile emekli olan hem maaş hem bayram ikramiyesi hem de banka promosyonu alacak. Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi yeni tablo emekliyi uçuracak. Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL promosyon alacak.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Türkiye İş Bankası emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri 2023

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Türkiye İş Bankası yeni promosyon ödemeleri

Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor

EYT'liyim yeni emekli oldum Türkiye İş Bankası'ndan nasıl promosyon alırım?

SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya e-devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri esnasında İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

(*) Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, kıst maaş ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

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