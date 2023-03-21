Orkun Kökçü Ajax'ın kaptanı Tadic'i görmezden geldi tepkisinin nedeni belli oldu

Milli futbolcu Orkun Kökçü, deprem felaketi nedeniyle hazırlanan Türk bayraklı pazubendi takmayan Sırp futbolcu Dusan Tadic’e tepki gösterdi. Orkun takımı Feyenoord’un Ajax ile oynadığı maç öncesi hakemle tokalaşırken Tadic’i görmezden geldi.

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Hollanda Ligi’nin 26.haftasında Ajax evinde milli futbolcumuz Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord takımını konuk etti. Feyenoord 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. Feyenoord’un gollerini Gimenez, Szymanski ve Geertruida attı. Ajax’ın gollerini ise Alvarez ve Tadic attı.

Feyenoord puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü, Ajax ise 55 puanda kaldı. Maç öncesi yaşanan bir olay ise maçtaki her şeyi unutturdu.

Maçın başlama düdüğü öncesi Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi. Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi.

Orkun'un tepkisinin nedeni

Orkun’un Tadic’i görmezden gelme sebebi de ortaya çıktı. Sırp futbolcu, Kahramanmaraş merkezli binlerde kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından depremzedeler için hazırlanan Türk bayraklı pazubendi takmamıştı.

Sosyal medyada olayı değerlendiren sosyal medya kullanıcıları milli futbolcu için ‘Helal olsun’ ‘Adam’ yorumlarında bulundu.