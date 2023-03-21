Kur'an-ı Kerim yakan Paludan yeni skandalın peşinde! Bu kez istediğini alamadı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan bir skandala daha imza attı. Paludan, İngiltere'de Kur'an yakmak için girişimlerde bulundu. İngiltere'de bir yetkili, Paludan'ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde. İsveç ve Danimarka’da polisten aldığı izinle Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Danimarkalı siyasetçi aşırı sağcı Rasmus Paludan, skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Danimarka’daki Sıkı Yön Partisi’nin lideri Paludan, İngiltere'de Kuran yakacağını duyurdu. Paludan kuzeyindeki Wakefield kentinde Kuran yakma eylemi yapmak istediğini açıkladı.

Geçen Şubat ayında İngiltere’nin kuzeyindeki bu kentte bir okulda, Kuran’a zarar verdikleri için dört öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştı. Pazar günü Twitter’dan bir video yayınlayan Paludan, şehre gelerek, 'demokratik olmayan güçlere karşı mücadele edeceğini' iddia etmişti.

Aşırı sağcı siyasetçi, Ramazan ayının başlaması ile aynı gün Kuran yakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

İngiltere kararını açıkladı

İngiltere’nin güvenlikten sorumlu kabine yetkilisi Tom Tugendhat, Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Rasmus Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer Kuran yakma eylemleri planlamaya çalıştı. Bazı eylemleri sonrası ilgili kentlerde olaylar çıktı.