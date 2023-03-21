Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15.00’te YSK’ya yapılacak. Başvuru, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz ve MHP'den de Feti Yıldız ve iki partinin grup başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.

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AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu bugün yapılacak.

NTV'de yer alan habere göre başvuru, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) teslim edilecek.