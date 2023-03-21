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AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı!

AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı!

AFAD'ın Ankara'daki merkezinde yangın çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamada yangının küçük çaplı olduğu ve kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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