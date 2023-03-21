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Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu

Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu

Sakaryaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Sakaryalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, milletvekilli aday adayı oldu.

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Sakaryalı teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun, 4 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

YeniÇağ'ın haberine göre; Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve 22 Eylül 2021'de görevinden ayrılan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Haberde, Bülent Uygun'un AK Parti genel merkezine giderek Sakarya'dan milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptığı belirtildi. Uygun, aday adaylığı işlemlerini Ankara'da yaptı.

Bülent Uygun kimdir?

1 Ağustos 1971 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un alt yaş takımlarında oynayıp genç milli takıma çağırıldı. Ankara Şekerspor'a transfer olduktan 1 yıl sonra Kocaelispor ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

1993 yılında Fenerbahçe eş sıkıştı. Sarı-lacivertli formayla 107 maça çıkıp 41 gol kaydetti. İlk yılında gol kralı olmayı başardı.

1996 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kocaeliespor, Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor, Anadolu Üsküdar, Sivasspor'da forma giydi. 33 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Teknik adamlık kariyerine 2008'da Sivasspor'da adım atan Bülent Uygun, sonrasında Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor'u çalıştırdı. 

2013 yılında Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal kulübüyle sözleşme imzalayarak bu ülkede görev yapan ilk Türk teknik direktör oldu. 2016'da görevinden istifa ederek Türkiye'ye döndü. Gaziantepspor, Osmanlıspor'da kısa süre görev aldıktan sonra 2017-18 sezonunda Katar Ligi takımı El-Garafe, 2018-19 sezonunda Er-Reyyan takımlarını çalıştırdı.

2019'da Kayserispor'un başına geçen Bülent Uygun, 2020'de Denizlispor'u, daha sonra 2021 yılında Rizespor'un başına geçti.

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