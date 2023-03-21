BIST 4.951
DOLAR 19,02
EURO 20,39
ALTIN 1.208,88
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında mahrem imam da var

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında mahrem imam da var

İstanbul’da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında örgütsel iletim modeli olan ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen 1 sivil 'mahrem imam', 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütsel iletim modeli olan ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen 1 eski askeri personel, kapatılan askeri okuldan 13 öğrenci ve 1 mahrem imamın yakalanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Hava kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 1 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisinin bulunduğu tespit edilen 13 askeri öğrenci ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında "mahrem imam" olduğu tespit edilen 1 sivil "mahrem imam" olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanları da bulunan şüphelilerden 14'ü, başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu
Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
Halil Murat Ünver eşi kimdir kiminle evli cumhurbaşkanı adayı oldu kaç çocuğu var?
Halil Murat Ünver eşi kimdir kiminle evli cumhurbaşkanı adayı oldu kaç çocuğu var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak
Halil Murat Ünver kimdir aslen nereli Cumhurbaşkanı adayı oldu evli mi?
Halil Murat Ünver kimdir aslen nereli Cumhurbaşkanı adayı oldu evli mi?
AK Parti'de istifa sonrası atama
AK Parti'de istifa sonrası atama
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan yeni skandalın peşinde! Bu kez istediğini alamadı
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan yeni skandalın peşinde! Bu kez istediğini alamadı
Türkiye İş Bankası emekli promosyon tablosu güncellendi yeni kampanya emekliyi mest etti 7.500 anında cepte!
Türkiye İş Bankası emekli promosyon tablosu güncellendi yeni kampanya emekliyi mest etti 7.500 anında cepte!
Orkun Kökçü Ajax'ın kaptanı Tadic'i görmezden geldi tepkisinin nedeni belli oldu
Orkun Kökçü Ajax'ın kaptanı Tadic'i görmezden geldi tepkisinin nedeni belli oldu
Hakan Bayrakçı 'büyük sürpriz' dedi Muharrem İnce ve partisinin oy oranını açıkladı
Hakan Bayrakçı 'büyük sürpriz' dedi Muharrem İnce ve partisinin oy oranını açıkladı
Ukrayna'dan ağır darbe! Görüntülerle duyurdular 'Rusya ava giderken avlandı'
Ukrayna'dan ağır darbe! Görüntülerle duyurdular 'Rusya ava giderken avlandı'
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 21 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?
Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 21 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?