İttifak başlamadan bitti! Perde arkası ortaya çıktı: AK Parti o teklife sıcak bakmadı!

İttifakların kurulduğu 2023 seçimleri öncesi siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kritik seçim öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmesi 'Cumhur İttifakı' genişliyor mu sorusunu da beraberinde getirmişti. Erbakan dün yaptığı açıklama ile bu sorusunun cevabını verirken 20 vekil detayı ise oldukça dikkat çekti. Peki Yeniden Refah partisi Cumhur İttifakı'na katıldı mı? 20 vekil detayı ne?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinin netlik kazanmasının ardından ardından siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalar ve yapılan ziyaretler oldukça dikkat çekti. 2023 seçimleri için geri sayım başlarken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmesi 'Cumhur İttifakı' genişliyor mu sorusunu da beraberinde getirmişti.

Günlerdir konuşulan ziyaret sonrası gözler Yeniden Refah Partisi'ne çevrilirken Başkan Fatih Erbakan'ın kararı ne olacak? Yeniden Refah Partisi 'cumhur ittifakı'na katılacak mı? sorusu merak konusu olmuştu. Erbakan dün yaptığı açıklamada tüm merak edilenlere cevap verirken dikkat çeken 20 vekil detayı ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

Erbakan seçim öncesi ittifak kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Binali Yıldırım ziyareti sonrası 'Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağını dün kameralar karşısında açıkladı. "Bu süreçte Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı’na davet eden AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyor ve kendilerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diyen Erbakan açıklamasında, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'na katılma kararını AK Parti'li yetkilelere teşekkür ederek reddeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın flaş açıklamalarının ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AK Parti-Yeniden Refah Partisi görüşmelerinin perde arkasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

20 milletvekili istediğine AK Parti sıcak bakmadı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canova yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin sıkıntıya girdiği nokta milletvekili sayısı. Benim edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi 20 milletvekili istedi ancak buna AK Parti sıcak bakmadı. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.Yeniden seçim sisteminde yüzde 7 oy oranına sahip bir parti 25 milletvekili çıkarabiliyor. Son anketlerde Yeniden Refah Parti'sinin oy oranı en fazla yüzde 2-2,5 olduğu gözüküyor. Bu oy oranına sahipken 20 milletvekili talebi kabul görmedi." ifadelerini kullandı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:



Yeniden Refah Partisi cuma günü MYK'sını toplamıştı. Fatih Erbakan teşkilatın görüşünü almıştı. 'Bu ittifakı hiç girmeyelim, oy kaybedebiliriz' diyenler de vardı. Bir ittifak içinde bulunulması baraj kaygını ortadan kaldıracağı için ittifakta olalım ama her ilde kendi adayımızı gösterelim diyenler de vardı. Ama netice itibariyle pazar günü Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye giden 20 milletvekili çıkaracak şekilde ittifaka katılma formülü gitti. AK Parti bunu yeşil ışık çıkmadı.

Tartışmaların 6284 sayılı kanundan dolayı mı tartışmanın çıktığı merak ediliyordu. Malum Yeniden Refah Parti'nin sunduğu 30 maddelik liste vardı. Her iki tarafla da konuştuğumda bunlar 'konuşulur, tartışılır, mesele değil' ifadelerini duydum. Dolayısıyla kadına yönelik şiddete ilişkin kanunun kaldırılması gibi sebeplerde dolayı bu olumsuz tablo oluşmadı. Tablonun sebebi tamamen istenilen milletvekili sayısı ve teknik durumla ilgili. İki taraf uzlaşamadı. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu durumla ilgili bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Ne getirir ne götürür?

Karar ne getirir, ne götürür... Görüşmeler başlamadan önce de şöyle bir tablo ortaya konuluyordu. Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içerisinde yer almasından rahatsız olan milli görüş tabanından oy çeken bir parti. Diğer yandan da kırgınlıkları nedeniyle AK Parti'ye oy vermek istemeyen, bir kesim de Yeniden Refah Partisi'ne oy vermeyi düşünüyordu. Bu özelliği ile kritik bir öneme sahipti.

Cumhur İttifakı açısından çok olumsuz bir tablo olmayabilir. Yeniden Refah Partisi'ne gidecek oylar en azından Millet İttifakı'na gitmemiş olacak. Saadet Partisi'ne gitmeyecek, aynı zamanda Saadet Partisi'nden kopacak oylar Yeniden Refah'a gidecek. Dolayısıyla iki ittifak arasında Yeniden Refah Partisi'nin varlığı Cumhur İttifakı'nın lehine olabileceği konuşuluyordu. Bugünden sonra hesaplar nasıl olacağı değerlendirilecek.