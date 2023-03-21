Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü

BURSA'da çocuklarını okuldan alarak eve geri gelen Dürdane Bayır, hayatının şokunu yaşadı. Evinde sakladığı yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Bina sakini gibi asansöre binerek 21'inci kata çıkan hırsızların girdikleri evde ziynetleri hiçbir yeri karıştırmadan elleriyle koymuş gibi bulmaları yok artık dedirtti.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi işte olan Dürdane Bayır, çocuklarını okuldan almak için evden çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen Bayır, bir dolabın kapanmadığını fark etti. Bundan şüphelenmesi üzerine ziynet eşyaları sakladıkları yere bakan Bayır, yerinde olmadığını gördü.

Hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis ekipleri şüphelilerin, daha önce suç kaydı olan S.G. (19) ve yaşı küçük G.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Elleriyle koymuş gibi bulmuşlar"

"Hırsızlar ziynet eşyalarını elleriyle koymuş gibi bulmuşlar" diyen Dürdane Bayır," Hırsızlar önce bekliyor sonra binanın kapısı açılınca içeri giriyorlar. İlk olarak 22. kata çıkıyorlar daha sonra orada herhalde kapı açamayınca 21. kata iniyorlar. Sonra eve giriyorlar ve evde bulunan 300 bin lirayı geçen ziynet eşyaları çalarak kayıplara karışıyorlar. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar, ellerine koymuş gibi buluyorlar. Daha sonra aşağı iniyorlar ve ticari taksiye binerek gidiyorlar" dedi.