BIST 4.980
DOLAR 19,02
EURO 20,43
ALTIN 1.201,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü

Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü

BURSA'da çocuklarını okuldan alarak eve geri gelen Dürdane Bayır, hayatının şokunu yaşadı. Evinde sakladığı yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark etti. Bina sakini gibi asansöre binerek 21'inci kata çıkan hırsızların girdikleri evde ziynetleri hiçbir yeri karıştırmadan elleriyle koymuş gibi bulmaları yok artık dedirtti.

Abone ol

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi işte olan Dürdane Bayır, çocuklarını okuldan almak için evden çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen Bayır, bir dolabın kapanmadığını fark etti. Bundan şüphelenmesi üzerine ziynet eşyaları sakladıkları yere bakan Bayır, yerinde olmadığını gördü.

Hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis ekipleri şüphelilerin, daha önce suç kaydı olan S.G. (19) ve yaşı küçük G.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Elleriyle koymuş gibi bulmuşlar"

"Hırsızlar ziynet eşyalarını elleriyle koymuş gibi bulmuşlar" diyen Dürdane Bayır," Hırsızlar önce bekliyor sonra binanın kapısı açılınca içeri giriyorlar. İlk olarak 22. kata çıkıyorlar daha sonra orada herhalde kapı açamayınca 21. kata iniyorlar. Sonra eve giriyorlar ve evde bulunan 300 bin lirayı geçen ziynet eşyaları çalarak kayıplara karışıyorlar. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar, ellerine koymuş gibi buluyorlar. Daha sonra aşağı iniyorlar ve ticari taksiye binerek gidiyorlar" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Her şey sabah ezanında başladı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi desteklediği partiyi de açıkladı
Foto Galeri Her şey sabah ezanında başladı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi desteklediği partiyi de açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı
Mehmet Şimşek eşi Esra Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek ikinci eşi ne iş yapıyor?
Mehmet Şimşek eşi Esra Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek ikinci eşi ne iş yapıyor?
16 yaşında tanışıp evlendiği adam başka kadına kaçtı! 2 çocuklu kadın boşanamıyor
16 yaşında tanışıp evlendiği adam başka kadına kaçtı! 2 çocuklu kadın boşanamıyor
Seçmen sorgulama nasıl yapılır 2023 e devlet seçmen sorgulama sayfası açıldı
Seçmen sorgulama nasıl yapılır 2023 e devlet seçmen sorgulama sayfası açıldı
Adalet Bakanlığı Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
Adalet Bakanlığı Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdi nerede, ne yapıyor yeniden siyaset sinyali
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdi nerede, ne yapıyor yeniden siyaset sinyali
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı!
AFAD Genel Merkez'inde yangın çıktı!
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında mahrem imam da var
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltında mahrem imam da var
Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu
Teknik direktör Bülent Uygun, milletvekili aday adayı oldu
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye salvo! Kitap okumasından girdi, elma bahçesinden çıktı
Halil Murat Ünver eşi kimdir kiminle evli cumhurbaşkanı adayı oldu kaç çocuğu var?
Halil Murat Ünver eşi kimdir kiminle evli cumhurbaşkanı adayı oldu kaç çocuğu var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak