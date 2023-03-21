Her şey sabah ezanında başladı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi desteklediği partiyi de açıkladı

Tesettür sorusuna böyle yanıt vermişti

Tuğçe Tayfur ayrıca "Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna "Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim." şeklinde yanıt vermişti.