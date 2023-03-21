Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanlar aday olsun, yoksa ben yokum" diyeceği iddiaları üzerine Fatih Altaylı, "İşkembe-i Kübradan sallama gazeteciliği" deyip Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na ne diyeceğini yazdı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "'sulhu salah' için taleplerini iletebileceğini' yazdı. Altaylı, yalanlanan “Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı’na rest çekecek ve eğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ise ben seçim çalışmalarına katılmam diyecek” haberi hakkında, "Mansur Yavaş’ın bu konuda bir rest çekmesi söz konusu bile değil. Fikrini söylemiş, tekrarladı ve konu kapandı" yorumunu yaptı. "Peki Mansur Yavaş 'Ben seçim çalışmalarında yer almayacağım' demeyecek de, ne diyecek?" diye soran Altaylı şöyle devam etti:

Ben de Mansur yavaş gibi düşünüyorum

Dünün işkembe-i kübradan çıkan haberi “Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı’na rest çekecek ve eğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ise ben seçim çalışmalarına katılmam diyecek” şeklinde tezahür eden haberdi.

Bu haberin muhtemel kaynağı ise Mansur Yavaş’ın Teke Tek’te söylediği “Aslında benim gönlüm genel başkanların parlamentoda olmasından yana. Doğrusu buydu” sözleri idi.

Ben de Mansur Yavaş gibi düşünüyorum.

Bir yandan “Güçlendirilmiş parlamenter sistem”i ve parlamentonun gücünü savunacaksınız, diğer yandan hiçbir genel başkan parlamentoda olmayacak.

Hem tutarsız hem de yarın parlamenter sisteme geçildiğinde 1-2 yıllığına bile olsa güçsüz bir Başbakan demek.

Rest çekmesi söz konusu bile değil

Ancak Mansur Yavaş’ın bu konuda bir rest çekmesi söz konusu bile değil. Fikrini söylemiş, tekrarladı ve konu kapandı.

Ben hala listeler belli oluncaya kadar bu konunun Millet İttifakı içinde yeniden değerlendirilebileceğini düşünüyorum.

Peki Mansur Yavaş “Ben seçim çalışmalarında yer almayacağım” demeyecek de, ne diyecek?

Zurnanın zırt dediği yer işte burası

Zurnanın zırt dediği yer burası.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, büyük ihtimalle, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “sulhu salah” için taleplerini iletecek.

Çünkü Millet İttifakı içinde bu konuda bazı sorunlar var.

Seçime doğru giderken, bazılarının “barışı ve düzeni” bozmaya yönelik faaliyetleri olduğu artık saklanamaz hale geldi.

CHP içindeki küçük grup barışı bozuyor

CHP içinde küçük bir grubun iki büyükşehir belediye başkanından rahatsız olduğu, sadece onlardan değil onların arkasında duran kişi gibi görünen Meral Akşener’e karşı da tepkili olduğu, bunun da seçime giderken güç birliğine zarar verdiğini anlatmış olabilir Kılıçdaroğlu’na.

Mansur Yavaş’ın seçimi gerçekten kazanmak isteyenler adına yapacağı bu girişimin ne kadar etkili olacağını da görürüz elbet.