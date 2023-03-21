BIST 4.980
DOLAR 19,02
EURO 20,43
ALTIN 1.201,62
HABER /  SPOR

FIFA, Feghouli'yi haklı buldu! Galatasaray'a transfer yasağı şoku

FIFA, Feghouli'yi haklı buldu! Galatasaray'a transfer yasağı şoku

Galatasaray'da, eski yıldız Sofiane Feghouli'nin açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşandı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. Galatasaray yeni sezonda transfer yapabilmek için önce Feghouli'nin alacaklarını faiziyle ödemek zorunda kaldı.

Abone ol

Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

Yüzde 10 faiz

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulundu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

20 milyon Euro aldı

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu. 162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük'te oynuyor.

Kaynak: Sabah

ÖNCEKİ HABERLER
Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı ikinci el fiyatları düşecek mi?
Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı ikinci el fiyatları düşecek mi?
Bakanlık duyurdu! Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Bakanlık duyurdu! Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Ayasofya Cami Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı
Ayasofya Cami Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı
Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: Deprem o kadar şiddetliydi ki kapıdan beni içeri fırlattı
Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: Deprem o kadar şiddetliydi ki kapıdan beni içeri fırlattı
Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik ev depremzedelere teslim edildi
Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik ev depremzedelere teslim edildi
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YSK, Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın cumhurbaşkanı adaylığını reddetti! Fatih Erbakan'a diploma uyarısı
YSK, Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın cumhurbaşkanı adaylığını reddetti! Fatih Erbakan'a diploma uyarısı
Boğazın incisi Vaniköy Camii küllerinden doğdu havadan görüntülendi
Boğazın incisi Vaniköy Camii küllerinden doğdu havadan görüntülendi
Ne olduysa pazar gecesi oldu Fatih Erbakan birileriyle görüştü iş değişti Nagehan Alçı paylaştı
Ne olduysa pazar gecesi oldu Fatih Erbakan birileriyle görüştü iş değişti Nagehan Alçı paylaştı
İttifak başlamadan bitti! Perde arkası ortaya çıktı: AK Parti o teklife sıcak bakmadı!
İttifak başlamadan bitti! Perde arkası ortaya çıktı: AK Parti o teklife sıcak bakmadı!
Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü
Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı