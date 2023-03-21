FIFA, Feghouli'yi haklı buldu! Galatasaray'a transfer yasağı şoku

Galatasaray'da, eski yıldız Sofiane Feghouli'nin açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşandı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. Galatasaray yeni sezonda transfer yapabilmek için önce Feghouli'nin alacaklarını faiziyle ödemek zorunda kaldı.

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Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

Yüzde 10 faiz

Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulundu.

Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

20 milyon Euro aldı

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu. 162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük'te oynuyor.

Kaynak: Sabah