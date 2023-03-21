BIST 4.980
DOLAR 19,02
EURO 20,43
ALTIN 1.201,62
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik ev depremzedelere teslim edildi

Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de 214 prefabrik ev depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan geçici yaşam alanlarıyla ilgili bir video paylaştı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve AFAD eliyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler, prefabrik evler ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal donatıların kurulmasıyla birlikte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Bakan Kurum paylaşımında 214 prefabrik evin daha depremzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade ederek, “Kalıcı konutlarımızı inşa edene kadar vatandaşlarımıza en iyi şartları sunmak boynumuzun borcu. Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Nurdağı ve İslahiye’de 214 prefabrik evi daha sahiplerine teslim ettik” dedi

Bölgede kurulan geçici yaşam alanlarına taşınan depremzedeler, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları birçok eşya ve araç gerece ulaşabiliyor. Geçici yaşam evlerinde yastık, yorgan, yatak, halı, koltuk, mutfak eşyası, kişisel bakım eşyaları gibi ürünler yer alıyor. Geçici yaşam alanlarında vatandaşlar ve çocuklar için sosyal donatı alanları da kuruldu. Alanlarda kadın ve erkek kuaförleri, giyim ve gıda alışverişlerini yapabilecekleri sosyal marketler, halk eğitim kursları, hayvan tedavi ve kurtarma merkezi, engelsiz yaşam ve uygulama merkezi, çocukların eğitimlerinin aksamaması için anaokulu, ilkokul, ortaokulun yanı sıra depremin olumsuz etkilerinin azaltması adına psikososyal destek birimleri yer alıyor.

“Geçici barınma evlerinde halısından havlusuna, tenceresinden tavasına her şey düşünülmüş”

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan geçici barınma evlerine yerleşen vatandaşlar, gündelik yaşamda ihtiyaç duyulan birçok şeyin düşünüldüğünü belirterek, “Gerçekten çok temiz bir şekilde hazırlanmış. Her şey düşünülerek hazırlanmış. Bu kadarını tahmin etmedik. Allah razı olsun, her şeyi dört dörtlük yapmışlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Sıcak bir yuvamız oldu. Kısa bir sürede bu kadar olabilir. Devletimizden Allah razı olsun” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YSK, Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın cumhurbaşkanı adaylığını reddetti! Fatih Erbakan'a diploma uyarısı
YSK, Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın cumhurbaşkanı adaylığını reddetti! Fatih Erbakan'a diploma uyarısı
Boğazın incisi Vaniköy Camii küllerinden doğdu havadan görüntülendi
Boğazın incisi Vaniköy Camii küllerinden doğdu havadan görüntülendi
Ne olduysa pazar gecesi oldu Fatih Erbakan birileriyle görüştü iş değişti Nagehan Alçı paylaştı
Ne olduysa pazar gecesi oldu Fatih Erbakan birileriyle görüştü iş değişti Nagehan Alçı paylaştı
İttifak başlamadan bitti! Perde arkası ortaya çıktı: AK Parti o teklife sıcak bakmadı!
İttifak başlamadan bitti! Perde arkası ortaya çıktı: AK Parti o teklife sıcak bakmadı!
Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü
Çocuklarını okuldan alarak eve gelen kadın beyninden vurulmuşa döndü
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demeye gidiyor? CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı
Mehmet Şimşek eşi Esra Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek ikinci eşi ne iş yapıyor?
Mehmet Şimşek eşi Esra Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek ikinci eşi ne iş yapıyor?
16 yaşında tanışıp evlendiği adam başka kadına kaçtı! 2 çocuklu kadın boşanamıyor
16 yaşında tanışıp evlendiği adam başka kadına kaçtı! 2 çocuklu kadın boşanamıyor
Seçmen sorgulama nasıl yapılır 2023 e devlet seçmen sorgulama sayfası açıldı
Seçmen sorgulama nasıl yapılır 2023 e devlet seçmen sorgulama sayfası açıldı
Adalet Bakanlığı Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
Adalet Bakanlığı Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdi nerede, ne yapıyor yeniden siyaset sinyali
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdi nerede, ne yapıyor yeniden siyaset sinyali