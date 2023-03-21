Ayasofya Cami Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan ayı öncesinde dezenfekte işlemi yapıldı. Caminin içi gül suyu ile yıkanarak temizlendi.Abone ol
Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi.
Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, çalışmaların Ramazan Ayı boyunca 7 gün 24 saat çalışma esasına göre devam edeceğini söyledi.