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Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı ikinci el fiyatları düşecek mi?

Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı ikinci el fiyatları düşecek mi?

Ülkemiz en büyük hayali olan ve üretimine başlanan TOGG'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı. Dünya çapında yaşanan krizi Türkiye’nin lehine çevireceği ön görülüyor.

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Ülkemiz en büyük hayali olan ve üretimine başlanan TOGG'un yollara çıkmasına sayılı günler kaldı. TOGG’un yollara çıkmasıyla birlikte ülkemizdeki otomobil fiyatları vatandaşın lehine olacak.

Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe sıfır otomobil üretimi azaldı. Birçok ülkeden ithal edilen otomobiller fiyatları yükseltiyor.

TOGG’un piyasaya çıkması ile fiyatların düşmesi ön görülüyor. Fiyatına göre yapısı gereği güzel olduğu düşünülen TOGG piyasayı olumlu şekilde etkileyecek. Vatandaşlar heyecanla seri üretimin başlamasını bekliyor.

Çip krizi nedeniyle otomobil üretiminin yavaşladığını belirten Yaman Grup Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yamalı, “2023 yıl başı itibariyle otomotiv bayilerinde şu anda sıfır otomotiv eksikliği mevcut. İlgi alanım mühendislik olduğu için detaylı bir şekilde takip ediyorum. Çip krizi devam ettiği sürece sıfır otomobil üretimi maalesef yavaşlamış durumda. Bu yavaşlık ikinci el piyasasını artırıyor. Sektörün araba üretemiyor olması diğer ülkelerdeki firmaların Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden gelen ithal arabalarımızın ülkemize girmemesi bizim ikinci el satışlarımızın yükselmesine sebep olmaktadır" dedi.

“TOGG'un yapılışı tamamen ülkemizin menfaatleri istikametindedir”

TOGG'un piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini düşünen Yamalı, “ Öncelikle Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile gurur duyuyoruz. Ülkemizin uzun yıllardan beri böyle bir arabaya ihtiyacı vardı. Ne mutlu ki Tolga ulaştık. İnşallah bütün vatandaşlarımız kendi bütçelerine uygun bir şekilde ulaşacaktır. Yaman Grup Otomotiv olarak bizlerde TOGG'a yazılıp destekçisi olduk. Bu sektörde olarak TOGG'un piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü yerli otomobil ve tamamen yüzde yüz elektrikli. Mühendis arkadaşlarım TOGG’un firmasında çalışıyor. TOGG'un yapılışı tamamen ülkemizin menfaatleri istikametindedir. Vatandaşlarımız en kısa zamanda TOGG’a ulaşmalı. Seri üretimin artmasını bekliyoruz. Piyasayı olumlu yönde etkileyecek. Çünkü otomotiv sektöründe üretim krizi sürüyor. İnşallah bu krizi ülkemiz fırsata çevirir ve TOGG’un üretimi piyasayı olumlu şekilde etkiler. TOGG'u tamamen yüzde yüz elektrikli olduğu için diğer ikinci el araçlarla kıyaslamak gerekiyor. Çünkü hibrit araç dediğimiz TOGG gibi tamamen yüzde yüz elektrikli araçları belli başlı firmalar üretiyor. Yapılan açıklamaya göre TOGG’un piyasasında fiyatlar 953 bin TL'den başlıyor. Bence piyasayı olumlu etkileyecek. Piyasanın düşmesine sebep olabilir. Bu aracı benzinli veya dizel araçlarla ilgili kıyaslamak lazım. Fiyatına göre yapısı gereği çok güzel ve uygun bir araba olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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