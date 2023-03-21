Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ilanı! 2023 kadro dağılımı ve başvuru detayları belli oldu

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 42 bin 500 personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı bu yıl da merakla beklenen 42 bin 500 personel alımının detaylarını açıkladı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Bakan Fahrettin Koca, kadro dağılımını ve başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı 2023'te hangi kadrolara kaç personel alımı yapacak? İşte Bakanlığın yapacağı 42 bin 500 kişilik personel alımı ve detayları...

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85 bin personel alımı yapacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yılın son ayı olan Aralık'ta 42 bin 500 kişilik alım yapmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler yapılacak olan 2. etap personel alımınna çevrilirken müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bincelerce adayı sevince boğan bu son dakika gelişmesinin ardından internette "Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı 2023 ne zaman başlıyor?", "2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı kadro dağılımı nasıl?", "2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" gibi soruların cevapları merak konusu oldu. İnternette yapılan aramalar hız kazanırken tüm detayları haberimizde derledik... İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir" dedi. Ayrıca Bakan Koca, 42 bin 500 kişilik personel alımının hangi kadrolara yapılacağını ve dağılımını açıkladı.

2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı kadro dağılımı nasıl?

Bakan Koca yaptığı açıklamada 2023'te hangi kadrolara kaç personel alımı yapılacağını açıkladı. Koca açıkladığı müjdeli haberde, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti. Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR’a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini belirtti.

Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.