Nerede oy kullanacağım seçmen sorgulama askıda TC ile e devlet girişi okul adı sorgulama

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Seçim için geri sayım başladı ve YSK seçmen listelerini erişime açtı. Nerede oy kullanacağım diye merak eden seçmen mahallesindeki muhtarlıktan ya da e devlet üzerinden seçmen sorgulama işlemini yapacak. Peki seçmen sorgulama e devlet üzerinden nasıl yapışacak? e devlet seçmen sorgulama ekranı açıldı...

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Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Sandık başına gitmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş için beklenen haber geldi ve YSK seçmen listelerini mahallelerin muhtarlıklarına asıldı. Oy kullanacak olan vatandaşların adının ve hangi okulda oy kullanacağının yazdığı seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar askıda duracak. İsteyen vatandaşlar bağlı oldukları mahallenin muhtarlığına giderek isim seçmen sorgulaması yapabilirler. 2023 seçmen sorgulama işlemi aynı zamanda hem online hem de e devlet üzerinden TC numarası ile kolayca yapılacak. Bunun için e devlet hesabınızdan girip nerede oy kullanacağınızı kolayca öğrenebilirsiniz.

Yurt içi seçmen sorgulama işlemi yapmak için e devlet uygulamasından girip TC numaranız ve şifreniz ile kolayca sorgulama yapabilirsiniz...

YSK'nın yaptığı kritik açıklamanın ardından "Hangi okulda oy kullanacağım?" sorunu merak konusu olurken vatandaşlar "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?", "Seçmen kaydı itiraz süresi ne zaman sona eriyor?", "Hangi okulda oy kullanacağım?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte e-Devlet, YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı ve tüm merak edilen soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik....

2023 seçim takvimi belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

2023 seçmen listeleri askıda!

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıktı. Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

Deprem bölgesinde yaşayan ve adres değişikliğini henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğü de 20 Mart Pazartesi Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Seçmen kaydı itiraz süresi ne zaman sona eriyor?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak.

Hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

2023 YSK seçmen kaydi sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK seçmen kaydı sorgulama ekranında T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK seçmen kaydı sorgulama - TIKLA

e-Devlet seçmen kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Hangi okulda oy kullunacağım?

Tarihi seçime günler kala YSK'nın seçmen listelerini açıklamasının ardından "Hangi okulda oy kullanacağım" sorusunun yanıtı merak konusu olu. Listelerin açıklandığı hangi ilde veye ilçede oy kullanacağızın belli olduğu ve itiraz sürecinin başladığı şu günlerde hangi okulda oy kullanacağınız belli olmadı. YSK tarafından yerler açıklanmazken öümüzdeki hafta seçmen listelerinin belirlenmesi bekleniyor.

18 Mart'ta seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durduruldu. Sırada muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü işlemleri var.

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından seçmen bilgi kağıtları hazır olacak.