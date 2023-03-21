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Putin, işgal bölgesinde dublörüyle şov yaptı! Olay fotoğraflar ortalığı karıştırdı

Putin, işgal bölgesinde dublörüyle şov yaptı! Olay fotoğraflar ortalığı karıştırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, geçen hafta Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Putin, Mariupol'a kendisi gitmedi, dublörünü gönderdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta dikkat çekici bir gelişme geçen hafta yaşandı. Savaşın başladığı günden beri çatışmaların en sert olduğu Mariupol bölgesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yoğun güvenlik önlemleri altında ilk kez gitti. Burada yerel yönetimle ve bölge halkıyla temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı’nın fotoğrafları ve videoları ise yeni bir tartışma başlattı.

Ukraynalı üst düzey isimlerden Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden Putin’in bazı fotoğraflarını yayınlayarak dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Gerashchenko, Putin’in Mariupol’e bizzat gitmediğini aksine bazı dublörlerini bölgeye gönderdiğini öne sürdü.

Putin’in Şubat ayında çekilen fotoğrafları ile 18 ve 19 Mart’ta çekilmiş fotoğrafları karşı karşıya getirildi.

Putin’in farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ukraynalı yetkili Putin’in çenesinin ve boyun bölgesinin farklılık göstermesine de vurgu yaptı. Gerashchenko, “Putin senin çenene ne oldu. Son dönemde makyaj uzmanları Putin’in düşük kaliteli kopyalarıyla çalışmak zorunda kalıyor. Birebir benzemiyor ama sonuçta kopyası” yorumunu yaptı.

Bunların hangisi gerçek Putin!

Ukrayna’nın içişleri bakanı, “Acaba bunlardan hangisi gerçek Putin” yorumunu yaptı. Gerashchenko’nun paylaştığı fotoğraflarda Putin’in geçen yıl çekilmiş fotoğrafları ile geçen haftalarda çekilen fotoğrafları yer alıyor.

Öte yandan sosyal medya platformu Telegram’a yazan bir kaynak, “Kremlin’den kaynaklar Putin’in Kırım ve Mariupol’e gittiğini yalanlıyor” iddiasını ortaya attı. Kremlin, bu iddialar üzerine bir yorum yapmadı.

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