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Fenerbahçe'ye Napoli piyangosu! Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan bonservis bedeli: Kulüp tarihi rekorunu kıracak!

Fenerbahçe'ye Napoli piyangosu! Ferdi Kadıoğlu için dudak uçuklatan bonservis bedeli: Kulüp tarihi rekorunu kıracak!

Fenerbahçe'de son döneme performansıyla damga vuran Ferdi Kadıoğlu bir çok kulübün radarına girmeyi başarmış durumda. İtalya Serie A'da emin adımlarla şampiyonluğa koşan ve sarı-lacivertlilerden daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri transfer eden Napoli, 23 yaşındaki yıldız futbolcu için harekete geçiyor. Flaş transferde ortaya çıkan rakam dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'de kulüp tarihinin rekoru kırılabilir. İşte Ferdi Kadıoğlu transferinde konuşulan o rakam...

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla yıldızı parlayan ve pek çok kulübün dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'na İtalya Serie A'da 2023 yılı şampiyonluğuna dolu dizgin koşan Napoli göz dikti. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi yıldız futbolcuları transfer eden İtalyan ekibi Ferdi Kadıoğlu için de kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Söz konusu transfer gerçekleşmesi dahilin Fenerbahçe'nin kulüp tarihi rekoru da kırılmış olacak. İşte flaş transferde ortaya çıkan detaylar.... 

Napoli, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçiyor

Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak.

Khvicha Kvaratskhelia gidiyor, Ferdi Kadıoğlu geliyor

İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin karşısına eli güçlü bir şekilde çıkmak isteyen İtalyan kulübü transfer için gerekli bütçeyi Khvicha Kvaratskhelia satışından elde etmeyi planlıyor. İddia göre Fransız devi  PSG, Gürcü yıldız için 180 milyon euroyu masaya koydu ve Napoli'nin söz konusu rakamı kabul edeceği de gelen bilgiler arasında. Avrupa'yı sallayacak transferin gerçekleşmesi durumunda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek.

Fenerbahçe'de kulüp tarihinin rekoru kırılacak

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Başarılı futbolcu, Elvir Baljic'i geride bırakıp Fenerbahçe'nin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Ferdi Kadıoğlu bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 1 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

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