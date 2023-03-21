Fırsat kaçıyor elinizi çabuk tutun Vakıfbank çıldırdı emekli promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu ve EYT Meclis'ten geçti yasalaştı. Nisan ayında ilk maaşını alacak olan emeklinin cebinde 'güller açacak'. EYT ile emekli olan hem maaş hem bayram ikramiyesi hem de banka promosyonu alacak. Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ise uçuracak cinsten. Promosyon ödemeleri güncellendi kampanya ay sonuna kadar geçerli.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Vakıfbank emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Vakıfbank emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 lira ödeme yapılacak.

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi



Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank 2023 emekli promosyonu ne kadar?

Kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyanları kapsıyor. Bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 3 bin TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Vakıfbank promosyon arttırdı mı?

Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Tek seferde ödenecek 27 bin lira promosyon ücretinde herhangi bir kesinti olmayacağı duyuruldu. "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.