Nevruz Bayramı mesajları resimli kısa mesaj 2023 nevruz kutlama sözleri

Bugün 21 Mart nevruz bayramı yurtta kutlanıyor. Kimilerine göre dünyanın ilk günü olarak kutlanan bugün dostluğun, baharın ve birliğin habercisi. 1995 yılından beri resmi bayramlar arasına giren nevruz bayramında neler yapılır, adetleri neler sorusu ile merak ediliyor. Baharın gelişini sevdiklerinizle birlikte kutlamak için kısa resimli nevruz bayramı mesajları ve nevruz kutlama sözlerini sizler için derledik...

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2023 yılına Türkiye olarak çok yaslı, kederli ve üzgün girdik. Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili yıkan yüzyılın afetinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaş ise evsiz yuvasız kaldı. Birlikte acıları sarmaya devam ederken baharın gelmesi, yavaş yavaş havaların ısınması gönlümüzü yumuşattı, az da olsa yüzümüzü güldürdü. Bugün 21 Mart yani doğanın uyanışı anlamına gelen Nevruz Bayramı... Çiçeklerin açması, tabiatın yeniden dirilmesi anlamına gelen Nevruz Bayramı'na özel resimli mesajları, kısa nevruz sözlerini sizler için derledik. Umudumuzu yeşerten nevruz bayramı için siz de kısa, resimli Nevruz kutlama mesajlarına göz atın ve sevdiklerinizi mutlu edin..

Peki kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan Nevruz nedir, nevruz bayramında neler yapılır, nevruz bayramı adetleri nelerdir? Nevruz gecesi nasıl evleneceğin kişiyi rüyanda görürsün işte tüm merak edilenleri işe nevruz bayramı, adetleri, şenlikleri....

Nevruz Bayramı mesajları, resimli sözleri 2023

*Yeni umutların doğduğu, baharın coşkusunun hissedildiği bu özel günde Nevruz Bayramını kutlarım.

*Baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın tüm güzellikleri seninle olsun, hayatının her mevsimi bereketli ve mutlu geçsin.

*Güneşin yeniden doğuşu, yenilenmenin, dirilişin ve umudun habercisi olan Nevruz Bayramı'n kutlu olsun.



*Yeni bir başlangıcın, yenilenmenin, sevginin ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

*Baharın coşkusunu, sevgi ve umut dolu günleri yaşamanız dileğiyle, tüm dostlarımın Nevruz Bayramı kutlu olsun.

Yenilenen doğanın güzelliği, umudun yeşeren filizleri, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Nevruz Bayramı geçirmeniz dileğiyle.

*Bu özel günün, sevgi ve barış dolu bir dünya için bir fırsat olmasını diler, Nevruz Bayramınızı kutlarım.



* Yeni başlangıçların, umudun ve sevginin yeniden yeşerdiği, bereketin arttığı, tüm insanların barış içinde yaşadığı güzel bir dünyanın temennisiyle Nevruz Bayramını kutlarım.

*Nevruzun müjdecisi olan baharın güzellikleri sizlerle olsun. Tüm hayatınıza renk, sevinç ve bereket getirsin. Nevruzunuz kutlu olsun!

Yeni umutların yeşerdiği, tazelenen hayatın coşkusunu yaşadığımız bugün, Nevruz bayramınız kutlu olsun!

*Gül yüzlü baharın habercisi olan Nevruz, sizlere mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. Sevdiklerinizle beraber nice Nevruz bayramları geçirmeniz dileğiyle.



*Doğanın yeniden hayat bulduğu, sevgi, barış ve hoşgörünün yeşerdiği bugünü en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için huzur ve mutluluk dilerim. Nevruzunuz kutlu olsun!

*Yeni umutların filizlendiği, sevginin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu nice Nevruz bayramlarına hep birlikte ulaşmayı temenni ederim. Nevruzunuz kutlu olsun!

*Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

*Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

*Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.



Baharın gelişiyle içinize huzur dolsun, topraklarımız ve ekinler bereketli olsun. Nevruz bayramınız kutlu olsun...

*Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

*Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun

Türklerde nevruz

Orta Asya'da Nevruz bayramlarında geleneksel olarak pişirilen sümelek buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta kutlanır.

Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.

Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak denir.

Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.

Nevruz bayramı etkinlikleri

Nevruz Bayramı'nda ve Nevruz etkinlikleri dahilinde yurt genelinde "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu, tüm resmi ve özel ilköğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir ve yarışmaları kazanan öğrenciler, Ankara'da düzenlenen Nevruz programlarına ödül olarak götürülmektedir.

Aynı zamanda Nevruz Bayramı kapsamında kültürlere ait olan geleneksel kıyafetler giyilir, yörelere ait danslar yapılmaktadır. Çocuklara; yap-boz, tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve folklorik bebek gibi eğitici hediyeler/oyuncaklar dağıtılmaktadır.

Nevruz bayramı önemi: Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu ise bahar mevsiminin gelişinin habercisidir. Tüm bunlar sayesinde 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak benimsenmiş ve yeni gününün gelişi bayram olarak kutlanılmaya başlanmış.

Orta Asya’da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir. Bu tarih Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe denk gelir. Nevruz Bayramı kimi toplumlarda Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da bilinir.

Türkiye'de nevruz gelenekleri

Gül fidesi dibine dilek mektubu gömülmesi de Anadolu’da Nevruzla ilgili çok yaygın bir başka inanış. Dilek mektubuna kişinin dileği ne ise; çocuk, gelin, araba, ev, para gibi resimler çizilerek ya da olmasını istediği şeyleri yazılarak suya atılır veya gizlice gülfidanın dibine gömülür. Kalp temizliği ile istenilen bu dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Mersin-Silifke bölgesindeki Toras Türkmenleri’nde “Mart İpliği” adıyla bilinen Nevruz’da ağaçlara bez bağlanıp, yaylalara çıkılarak, kuzu veya oğlak kesilir ve konuklara dağıtılır. Tahtacı Türkmenlerinde ise “Mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır” inancıyla yaylalara çıkılarak, mezarlıklar ziyaret ediliyor. Gaziantep ve çevresinde Sultan Navruz, güzel bir kızdır ve 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderirler. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getirir. Kovanın içerisine orada bulunanlarca renkli iplikler ve iğneler atılır.

Evlilik rivayeti

Birbiriyle birleşen iplik ve iğnelerin sahiplerinin birbiriyle evleneceğine inanılır. Tunceli çevresinde Nevruz günü erkekler alınlarına kara sürerek su kaynaklarına giderler. Bu karaları kaynak suyuyla yıkayanların dileklerinin kabul olacağına inanılır. Edirne’de Sultan Nevruz adı verilen eğlencelerde, eski hasırlar yakılıp “Mart içeri, pire dışarı” diyerek üzerinden atlanır. Giresun’da ise Nevruzda sabah erkenden kalkılarak çevredeki akarsulardan getirilen sular hayvanların üzerine serpiliyor.