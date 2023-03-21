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Muğla'dan kan donduran haber emekli bankacıyı koç öldürdü! Yerdeyken defalarca...

Muğla'dan kan donduran haber emekli bankacıyı koç öldürdü! Yerdeyken defalarca...

MUĞLA Milas'ta dolmuş beklediği sırada bir koçun saldırısına uğrayan emekli bankacı ve turizmci Sezin Umut Önderman, koçun boynuz darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Milas ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki turistik Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaşayan emekli bankacı ve otel yöneticisi 71 yaşındaki Sezin Umut Önderman bir hafta önce Milas'a gitmek için durakta dolmuş beklerken yolda başıboş dolaşan bir koçun saldırısına uğradı.

25 yıl önce bankadan emekli olduktan sonra köye gelerek otel işletmeciliği yapan Önderman'ın bir koçun saldırısı sonucu ölümü, hem üzüntü hem de şaşkınlık yarattı.

Yaşlı kadını yerdeyken defalarca boynuzladı

Dolmuş beklediği sırada önünden geçen sürüdeki bir koçun Önderman'a saldırarak yere düşürdüğü, ardından koçun yerde yatan Önderman'ı defalarca boynuzladığı, kanlar içinde kalan kadının yürüyüşe çıkan bir Alman karı koca tarafından bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Önderman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın tam olarak aydınlığa çıkması için Koça bulaşan kan izlerinden numune alındığı, kadının kanıyla karşılaştırıldığı buradan alınan sonuca göre kadının koç saldırısında öldüğünün kesinleştiği öğrenildi.

Başkalarına da saldırmış

Kıyıkışlacık (İasos) Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie yaptığı açıklamada “Bu koç daha öncede başka birilerine saldırmış, kaçan kurtulmuş, ancak tüm uyarılara rağmen sahibi beslediği hayvanları sokağa salmaya devam etmiş, bu nedenle Sezin hanım bile bile ölüme gitti. Önderman tam bir Cumhuriyet kadını, zeki, kibar kültür, eğitimli, mahallede çok sevilen  ve bir İstanbul hanımefendisiydi. Ölümü hepimizi hem şok etti, hem de bu çağda bir insanın turistik bir mahallede sokak ortasında bir hayvan tarafından katledilmesi yüreğimizi sızlattı” diye konuştu.

Mahalle halkı tepkili

Scobie açıklamasının devamında ise Kıyıkışlacık'ın aslında bir köy olduğunu ancak 7 yıl önce çıkan Büyükşehir yasası ile mahalle olduğunu belirterek “Köy olduğu için her yerde küçük ve büyükbaş hayvanlar var ve yollarda dolaşıyor, geceleri hem trafikte hem de böyle insanlara zarar verebiliyorlar, yasaların böyle yerlerde uygulanmadığı görülüyor, ya da yasayı koyanlar gelsinler gerekli yaptırımları uygulasınlar, turistik bir köyde korku içerisinde yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Önderman'ın bankacı yeğeni Uğur Umut ve yakınları tarafından koçun sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve dava açma hazırlığı içerisinde bulundukları belirtildi.

Kaynak: Sözcü

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