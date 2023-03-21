Meteoroloji tarih verdi hava tepetaklak olacak! 'Mart Dokuzu' da geldi 3 tarihten birinde mutlaka...
TÜRKİYE'nin özellikle batısında havalar ısınmaya başlarken Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Sıcak hava kısa süreliğine gidiyor yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji 2 gün için uyardı. O gün yurdun tamamında yağış bekleniyor! Uzmandan ise 'mart dokuzu' açıklaması geldi. 3 tarihten birinde mutlaka...
Önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Uzman "mart dokuzu" denen üç tarihe vurgu yaparak o günlerin çok soğuk geçeceğini ve birçok bölgede kar ihtimali olduğunu duyurdu.
Yurt genelinde havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hangi 2 gün için uyardı? Yağışlar geri dönüyor!
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kocakarı soğuklarından hemen sonra başlayan 'mart dokuzu' soğuklarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
Dr. Bozyurt, "Kocakarı soğukları nihayet bitti fakat arkasından hemen 'mart dokuzu' soğukları geldi. Bahar aylarında, özellikle mart ayında sayılı günler çok fazla olur. Kocakarı soğukları tüm yurtta etkili oldu" dedi.