Meteoroloji tarih verdi hava tepetaklak olacak! 'Mart Dokuzu' da geldi 3 tarihten birinde mutlaka...

Önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Uzman "mart dokuzu" denen üç tarihe vurgu yaparak o günlerin çok soğuk geçeceğini ve birçok bölgede kar ihtimali olduğunu duyurdu.