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Devlet Bahçeli Nevruz mesajında Kılıçdaroğlu-HDP buluşmasına tepki gösterdi

Devlet Bahçeli Nevruz mesajında Kılıçdaroğlu-HDP buluşmasına tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, '21 Mart Dünya Nevruz Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, CHP-HDP görüşmesine tepki gösterdi. 

Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır."

Nevruz'a dair mesajlar da veren Bahçeli, "Bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür" dedi. Bahçeli, "Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenlerin zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklar olduğunu" savundu.

Bahçeli ne demişti? "Son derece doğal ve doğru bir adımdır"

AK Parti heyeti, anayasa görüşmeleri kapsamında geçen kasımda HDP'yi ziyaret etmişti. Tartışma yaratan görüşmenin ardından Bahçeli, şu açıklamayı yapmıştı:

"CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır.

HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır."

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