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'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı

'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı

Cilt Uzmanı Ahmet Akın, bahara sayılı günler kala cildin derinlemesine temizlemenin tam zamanı olduğuna dikkat çekti. Cildin yaza hazırlanması için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Akın, “Güzel bir cilde sahip olmak için vücudumuzun yeterli vitamin ve minerale sahip olması gerekir” dedi.

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Phanes Beauty Germany kurucusu ve Cilt Uzmanı Ahmet Akın bahar aylarında cildi yaza hazırlamanın, en doğru zamanı olduğunu söyledi. Yaz aylarında deniz ve havuzda geçirilen sürenin uzaması sebebiyle güneşin de etkisiyle cildin cansızlaştığına değinen Akın, yaz gelmeden ciltteki bahar temizliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ahmet Akın, cildi yaza hazırlamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Cildin derinlemesine temizlenme işlemlerini yalnızca temizleyici ürünlerle yapılamayacağını ifade eden Akın, “Bu bahar cildinizde derinlemesine temizlemeye girişin. Bunu yalnızca temizleyici ürünlerle yapamazsınız. Toptan bir değişime başlamak için ilk adım sigarayı bırakın. Sigara kullanımının cildinize en çok zarar veren faktörlerden biri olduğunu unutmayın. Cildi yaşlandıran, nem ve yağ dengesini kaybetmesine neden olan; üstelik cildin rengini değiştirerek mat ve cansız hale getiren sigarayı hayatınızdan çıkarın. Güzel bir cilde sahip olmak için vücudumuzun yeterli vitamin ve minerale sahip olması gerekir. Bahar aylarında yağlı, karbonhidratlı, unlu yiyecekleri rafa kaldırın. Daha az alkol tüketmeye özen gösterin. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Bolca su içmeyi sakın unutmayın. Vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanın en basit yollarından biri bol bol su içmektir; bu sayede hem cildiniz yenilenecek hem de yaza daha formda gireceksiniz” dedi.

“Cildinizi nemsiz bırakmayın”

Nemlendiriciler yardımıyla cilde destek olunması gerektiğini söyleyen Ahmet Akın, “Cildinizi düzenli olarak temizleyin. Temizleyici seçerken cilt tipinize uygun olmasına özen gösterin. Bu konuda dermatoloğunuzdan yardım alın. Günlük makyajınızı, yatmadan önce mutlaka temizleyin. Güneşin tadını çıkarırken cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Cilt tipinize uygun koruma faktörlü kremler güneşin zararlı ışınlarından korunmanızı sağlar ve güneş lekelerinin önlenmesine yardımcı olur. Gün içinde dışarıda vakit geçiriyorsanız güneş kreminizi makyaj altına sürülerek kullanılabilen çeşitlerden de seçebilirsiniz. Nemlendiriciler yardımıyla cildinize destek olun. Yaza girmeden önce cildinizin neme doymasını sağlamak için cilt tipinize uygun nemlendiriciler kullanın. Cildinizi nemlendirmek için sadece nemlendiriciler yeterli değildir. Yeterli nem; sağlıklı cilt tonusu; elastisitesi ve pürüzsüz genç bir görünüm için çok önemlidir. Günümüzde; cilt yüzeyinin altına enjekte edilen hyaluronik asit içeren enjeksiyonlar ile yeterli hidrasyon sağlanabilir” diye konuştu.

“Cildinizin düşmanlarını tanıyın”

Akın, “Yaşlanmayla birlikte derinin iç tabakasındaki temel dokulardan kolajen ve elastikiyet sağlayan elastin lifleri azalır. Sonuçta, deri incelir. Kanlanması da giderek azalır. Yağ bezlerinin üretimi azalır. Deri ince, kuru, kırışık ve elastikiyetsiz olur. Bu doğal değişiklikler güneş, stres, kötü beslenme, çevre kirliliği, sigara, alkol ile hızlanır. Dış etkenlerden özellikle güneş ışınları en önemli risk faktörüdür. Vücudun D vitamini üretmesi için çok az güneş ışığına ihtiyacı vardır, 5 dakika bile yeter” ifadelerine yer verdi. Cilt Uzmanı Ahmet Akın ayrıca güneş dışında cilt sağlığını tehdit eden diğer faktörleri de, “Cildi bakımsız ve korumasız bırakmak, bakım ürünlerini bilinçsiz kullanmak, alkol ve sigara tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme, uykusuzluk, stres, fazla şeker tüketimi ve makyajı temizlemeden yatmak” şeklinde sıraladı.

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