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Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti

Alkollü araç kullanan bir şahıs, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalan şahıs bu seferde “Üniformanı çıkartıp geç karşıma, ben lisanslı boksörüm” diyerek boks polisleri boks maçına davet etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen bir şahıs polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçtı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardınan yakalanan şahıs bu seferde polislere güçlük çıkardı.

Ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alınan şahıs bu seferde “Komserim beni bir bırakın ben terörist değilim, şu üniformanı çıkart geç karşıma. Ben 7 senelik lisanlı boksörüm” diyerek polisleri boks maçına davet etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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