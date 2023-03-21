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Avcılar’da kan donduran olay! Beton mikseri şoförü şantiye şefinin...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avcılar’da kan donduran olay! Beton mikseri şoförü şantiye şefinin...

 AVCILAR’da, beton mikseri şoförü ile şantiye şefi arasında beton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mikser şoförü, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurup, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiye şefi Vedat Acar, beton mikseri şoförü Mehmet Raşit Koruli ile inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğunu söyleyerek tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle mikser şoförü Mehmet Raşit Koruli, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurdu, ardından bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat Acar, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İncelemenin ardından şüpheli Koruli’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi, Acar hayatını kaybetti.

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