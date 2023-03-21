BIST 4.908
DOLAR 19,02
EURO 20,52
ALTIN 1.203,76
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

En düşüğü 4.500 TL en yükseği 7.500 TL promosyon! Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri fırsat kaçıyor tutun!

En düşüğü 4.500 TL en yükseği 7.500 TL promosyon! Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri fırsat kaçıyor tutun!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu ve EYT Meclis'ten geçti yasalaştı. Nisan ayında ilk maaşını alacak olan emeklinin cebinde 'güller açacak'. EYT ile emekli olan hem maaş hem bayram ikramiyesi hem de banka promosyonu alacak. Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi yeni tablo emekliyi uçuracak. Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL promosyon alacak.

Abone ol

Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Türkiye İş Bankası emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Türkiye İş Bankası promosyon ödemeleri 2023

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Türkiye İş Bankası yeni promosyon ödemeleri

Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor

EYT'liyim yeni emekli oldum Türkiye İş Bankası'ndan nasıl promosyon alırım?

SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya e-devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri esnasında İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

(*) Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, kıst maaş ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar’da kan donduran olay! Beton mikseri şoförü şantiye şefinin...
Avcılar’da kan donduran olay! Beton mikseri şoförü şantiye şefinin...
Depremde ölen oğlunun kayıp cep telefonunu isteyen babayı yıkan sözler
Depremde ölen oğlunun kayıp cep telefonunu isteyen babayı yıkan sözler
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü önemi nedir, neden 21 Mart'ta kutlanır?
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü önemi nedir, neden 21 Mart'ta kutlanır?
Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi ilkokul depremde zarar gördü
Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi ilkokul depremde zarar gördü
3 yıl maaş alma sözüne 10.000 liralık nakit emekli promosyon Denizbank'tan paraşütsüz uçuracak kampanya
3 yıl maaş alma sözüne 10.000 liralık nakit emekli promosyon Denizbank'tan paraşütsüz uçuracak kampanya
EYT emeklisi için bayram şimdi geldi nisanda 3 maaş birden cebe girecek en az 12 bin lira!
EYT emeklisi için bayram şimdi geldi nisanda 3 maaş birden cebe girecek en az 12 bin lira!
Depresyondaysanız sebebi Ekinoks olabilir 21 Mart Ekinoks etkisine dikkat derin nefes alın
Depresyondaysanız sebebi Ekinoks olabilir 21 Mart Ekinoks etkisine dikkat derin nefes alın
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Ekinoks nedir kısaca bu akşam ne olacak 21 Aralık ekinoks etkileri yatmadan gökyüzüne bakın
Ekinoks nedir kısaca bu akşam ne olacak 21 Aralık ekinoks etkileri yatmadan gökyüzüne bakın
Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti
Alkollü sürücü polise 'lisanslı boksörüm' dedi boks maçına davet etti
'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı
'Cildinizin düşmanlarını tanıyın' diyen Cilt Uzmanı Ahmet Akın uyardı
Mehmet Şimşek çocukları kaç tane iki kızı vardı bir de oğlu oldu!
Mehmet Şimşek çocukları kaç tane iki kızı vardı bir de oğlu oldu!