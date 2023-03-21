İstanbul'da ilk iftar ve sahur kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız 23 Mart 2023 ilk iftar ve sahur saati

Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. İlk sahur ve ilk iftar ne zaman merak ediliyor. Araştırmalar bugünden başladı ilk sahur ne zaman, ilk iftar ne zaman, oruç saat kaçta açılacak herkes araştırıyor.

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11 ayın sultanı Ramazan heyecanla beklenirken sahur ve iftar saati araştırmaları da başladı. Oruç tutarak dini görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, ilk sahur, ilk iftar saat kaçta olacak merak ediyor.

15 saat oruç tutacağız

2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız.

İstanbul'da ilk sahur saat kaçta?

İstanbul'da ilk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gecede saat 05.31'de olacak. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak.

İstanbul'da ilk sahur saat kaçta?

İstanbul'da ilk iftar 23 Mart Perşembe akşamı 19.25'te yapılacak.