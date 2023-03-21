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Emekliyi çoşturacak promosyon bombasının pimi çekildi 5.500-8500 lira masada

Emekliyi çoşturacak promosyon bombasının pimi çekildi 5.500-8500 lira masada

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken milyonlarca emekliyi de bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Geçtiğimiz yıl 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin bu sene asgari ücret seviyesine çıkarılması gündemde. Bayram ikramiyesini 8.500 lira yapacak formül ise Erdoğan'ın masasında iddiası ise büyük heyecan yarattı.

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Devlet dini bayramlar öncesi emekli olan milyonlarca vatandaşa bayram ikramiyesi ödüyor. Bayram ikramiyeleri bayramdan yaklaşık 1 hafta önce TC numarasının son 4 hanesine göre farklı günlerde ödeniyor. Yarın mübarek Ramazan ayı başlıyor, Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da idrak edilecek. Nisan ayı gelmeden emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı şimdiden sardı. Kulisler kaynıyor, seçim öncesi hükümetin emekliye sürpriz bir bayram ikramiyesi vereceği konuşulanlar arasında. Geçtiğimiz yıl devlet tarafından emekliye 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenmişti. Bu yıl ise hem artan enflasyon hem de en düşük emekli maaşının 5.500 olması emekliyi heyecanlandırdı. 2023 yılı Ramazan bayramı emekli ikramiyesi miktarı henüz belli değil ama kulislerden sızan haberler umut verici. 

Masada emeklinin bayram ikramiyesi iki formül var. Bir formül seçim öncesi emekliyi kazanmak için bir defaya mahsus asgari ücret yani 8.500 ödenmesi. Bir diğer formül ise en düşük emekli maaşı yani 5.500 lira ödenmesi. İki formül de şu an masada fakat henüz net bir açıklama ya da bilgi yok. Milyonlarca emekli tek yürek oldu ve bu seneki bayram ikramiyesi kaç para olacak sorusunun yanıtına kilitlendi. 

Emekli bayram ikramiyesi 5.500 lira olmalı

Ergün, emekli bayram ikramiyesi zamlı ile ilgili en somut talebi gündeme getirdi. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığı seviyesine gelmesi gerektiğini belirten Ergün, bayram ikramiyesinin en az 5.500 TL olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik durumu nedeniyle emekli maaşı alan vatandaşların zor günler geçirdiğini hatırlatan Kazım Ergün, sürekli artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle emekli vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Emeklilerin yaşadığı bu sorunların çözülmesi için hükümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini de söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı, atılacak olan yeni adımlara göre emeklilerin yaşam şartlarının da iyileşebileceğini ifade etti.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün aynı zamanda 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların mağduriyetine de dikkat çekti. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler için bir gelir adaletsizliğinin olduğunu belirten Ergün, devletin bu sorunu da çözmek için intibak zammı yapması gerektiğini dile getirdi. Uzun yıllardan beri intibak zammı taleplerinin olduğunu söyleyen Ergün, en az 1300 TL ek zam ile bu sorunun çözülebileceğini ifade etti.

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