Kemal Kılıçdaroğlu "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz" diyerek söz verdi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Nurdağı'nda Millet Buluşması'nda konuştu. "Siyaset zenginleşme aracı değildir." diyen Kılıçdaroğlu "O 418 milyar doları sizin için alacağım. Nasıl alacaksınız diyorlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler o parayı bu ülkeye getireceğim." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Nurdağı'nda Millet Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Öyle lüksle, büyük idealler falan yok ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok.

Siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Söylemiyorsa ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur. Covid-19 oldu, resmi rakamlar açıklandı 82 bin kişi hayatını kaybetti diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı 200 bin fark ediyor. İzin verin yasımızı tutalım. Yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anlayışı başlatacağız.

15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz...

Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak. Allah nasip eder, 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Geleceğiz, sarayda oturmayacağız ve göreceksiniz. 15 Mayıs'tan sonra tamamı yapılacak, anahtarı teslim edilecek. 5 kuruş alınmayacak.

"Geldiler buraya sizden helallik istediler, öyle helallik olmaz"

Geldiler buraya sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Bina sağlamdır, depreme dayanıklıdır diye imza atanlar var ya devlet olarak onlardan bunun hesabını soracağız. Siz bu insanlara mezar sattınız. Fabrikaların da büyük bir kısmı elemansızlıktan çalışamıyor ya da yeteri kadar çalışamıyor. İnsanlar kentleri terk ettiler. Bunların gelip oy kullanmaları lazım. Fabrikaların bir şekliyle çalışması lazım. Önüne gelen müteahhitlik yapıyor. Bunu kurala bağlayacağız. Bir diploması, sınavı olması lazım. Her önüne gelen müteahhitlik mi yapar ya?

"O 418 milyar doları sizin için alacağım"

Her şey şuradan başlar. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Malı götürmeye izin vermeyeceğim. O 418 milyar doları sizin için alacağım. 418 doları milyarı getireceğim. Nasıl alacaksınız diyorlar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler o parayı bu ülkeye getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğim, herkes böyle bilsin."