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Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Kız Kulesi'nde sonuna yaklaşılan restorasyon çalışmaları ile kulenin son hali havadan görüntülendi. Kulede, aslına uygun olarak kubbenin yeniden meydana çıktığı ve iskelede çalışmaların sürdüğü görüldü. Ayrıca kulenin restorasyondan önceki fotoğraflarında ise betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.

Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarına başlanmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonarme kule gönderinde deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü. 

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Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki tahribat, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanıldığı ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar görülüyor.

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Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Kız Kulesi'nin bulunduğu ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapıldı. 

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Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Böylece yapının etrafı muhtemel sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.

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