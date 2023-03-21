Kız Kulesi'nin şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı! Deniz kumu ve midye kabuğu...

Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki tahribat, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanıldığı ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar görülüyor.