Çarpıcı sağlık araştırması! İngiliz BBC: Türkiye'ye ameliyata gelenler öldü

Türk lirası değer kaybedince Türkiye'de sağlık turizminde patlama yaşandı. Çok sayıda turist ülkelerine göre fiyatlar ucuz geldiği için Türkiye'de ameliyat olmayı tercih etti. İngiliz devlet televizyonu BBC, yağ aldırma ve mide küçültme ameliyatları için Türkiye'ye gelen bazı kişilerin ameliyat sonrası hayatlarını kaybettiğini öne sürdü.

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İngiliz medya kuruluşu BBC, son dönemde İngilizler arasında çok yaygın olan sağlık turizmi ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Medya kuruluşunun kapsamlı araştırması ve röportajları sonrasında yayınlanan haberde özellikle kilo verme ameliyatlarının çok popüler olduğu belirtildi.

Gastrit kelepçe takılarak midenin yüzde 70’inin alınmasını hedefleyen ameliyatlarla ilgili detayları paylaşan BBC, İngiltere’den bu ameliyat için giden 7 kişinin yaşamını yitirdiğini de ortaya çıkardı.

İngiliz sağlık sisteminde bu ameliyatı olmak için uzun süre beklenmesi gerektiğini ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı sebebiyle birçok İngiliz vatandaşının Türkiye’ye gelerek ameliyat olduğu da belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan reklamların da desteğiyle birçok İngiliz vatandaşının başka ülkelerde ameliyat olduğu kaydedildi.

"Öncesi/sonrası" fotoğrafları...

Sosyal medya üzerinden “öncesi/sonrası” fotoğrafları ve videolarının büyük etkisi olduğunu aktaran BBC, Katie lakabıyla tanıttığı bir kadının 2021’de bu ameliyatı olduğu fakat daha sonra oluşan komplikasyonlar sebebiyle İngiltere’de bir yıl hastanede kaldığını belirtti.

"Yaptığım en kötü hataydı"

BBC’ye konuşan Katie, “Hayatımda yaptığım en kötü hataydı. Bu hayatımı mahvetti” dedi. BBC’nin aylarca bu konu üzerinde veri topladığına dikkat çekilirken, medya kuruluşuna konuşan İngiliz doktorlar, “Türkiye’ye giderek ameliyat olan hastalarda ciddi komplikasyonlar oluşuyor ve sayıları giderek artan hastaları tedavi ediyoruz” dedi.

7 İngiliz vatandaşı ameliyat sonrası öldü

BBC’nin haberinde, “Dr. Sean Woodcock’a göre Türkiye’den Newcastle Havalimanı’na iniş yapan İngiliz hastalardan birinin çok hasta olduğunu söyleyerek tedavi altına alınıyor” denildi. Resmi olarak kaç kişinin Türkiye’ye giderek ameliyat olduğu bilinmezken BBC, 2019 yılından beri 7 İngiliz vatandaşının ameliyat sonrasında yaşamını yitirdiğini aktardı.

Haberde bu kişilerden birinin 25 yaşındaki Joe Thornley (sağdaki) olduğu da belirtildi.

Thornley’nin babası Mick, Türkiye’den bir telefonun kendisini aradığını ve oğlunun tansiyonunun düştüğünü ve kalp krizi geçirdiğini söylediğini belirtti. Fakat Thornley’nin bedeninin İngiltere’ye getirilmesinden sonra yapılan otopside genç adamın ameliyat sırasındaki iç kanamadan öldüğü ortaya çıktı.

"Kilo alın sonra ameliyat yapalım"

Mick Thornley, ameliyatı yapan doktoru aradığını fakat kendisine geri dönüş yapılmadığını da söyledi.

BBC’nin haberinde bu tür ameliyatlar için randevunun birkaç dakika içinde WhatsApp aracılığıyla alındığını ve fiyatının da 2 bin İngiliz poundu olduğu vurgulanırken İngiltere’de ise bu tür ameliyatların yaklaşık 10 bin İngiliz poundu olduğu hatırlatıldı. Öte yandan ameliyat için herhangi bir kıstas olmadığı da belirtildi.

Türkiye’deki bazı kliniklerle iletişime geçen BBC, “Bazı klinikler bu tür tedaviler için hastaların kilo almasını istedi. Ancak o zaman ameliyata hazır olacaklarını söyledi” ifadelerine yer verdi.