BIST 4.916
DOLAR 19,02
EURO 20,51
ALTIN 1.203,01

Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

|
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Doğu Bey’i oynayan usta sanatçı Altan Akışık yıllar sonra görüntülendi. Akışık'ın son halini görenler yorum yağdırdı. İşte Kurtlar Vadisi Doğu Bey'in gerçek hayattaki son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin ilgiyle izlenen dizisi 'Kurtlar Vadisi’nin karakterleri de bir o kadar unutulmaz oldu. 

18
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Bu isimlerden biri de dizinin Doğu Bey’ini canlandıran Altan Akışık oldu. 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı.

28
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı misafir etti. Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi misafir ettik" dedi.

38
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i yıllar sonra görüntülendi! Altan Akışık'ın son hali şaşırttı

Akışık’ın son halini görenler, “Dizideki halinden eser kalmamış”, "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi.

48