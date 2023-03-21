Fenerbahçe, TFF ve Lale Orta'ya zehir zemberek sözler! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes dilini yutmuş!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta hakkında "başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır" dedi. Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili ise "Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. Herkes suskun, herkes dilini yutmuş!" diye konuşup Fatih Terim örneğini hatırlattı. Özbek, son hafta verilmeyen kırmızı kartlar nedeniyle de tepki gösterdi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunurken MHK Başkanı Lale Orta hakkında çok sert ifadeler kullandı. Özbek " Lale Orta başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bu açıklamaların seyriyle ilgili, TFF ve yönetimi sessiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve TFF yönetimi aynı fikirdedir." ifadelerini kullandı.

"Bunu herkese hatırlatıyorum"

Dursun Özbek, 'Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor' diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili ise "Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor! Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum." dedi.

"Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz"

"Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin" diyen Dursun Özbek, "Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz." diye konuştu.

Dursun Özbek'in o açıklamaları şöyle:

"Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ve gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada, MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor ve istediği görüntüleri, istediği kadar ekrana getiriyor."

"MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır."

"MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur"

"Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!"

"Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti"

"Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi."

"İstifa kararı, o programla aynı ana gelmiş! Birilerinin akıyla alay etmeye kalkmayın."

"Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor"

"Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?"

"Bütün bir sezona ışık tutacak olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Sayın Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu arkadaşları; neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. Tuz koktu!"

"Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor"

"Bu plan için detaylı bir şekilde çalışılıyor! Leo Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor. Hakemler ve VAR görmüyor.

"(Osayi-Samuel) Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor"

Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor ama gereken kart gösterilmiyor. Anlaşılması zor, garip görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor, kaldı ki bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyretti! Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir. Bu konu daha önce TFF ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi."

"Mete Kalkavan'ın Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğu ortadayken"

"TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?"

"Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda..."

"Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda, hakemin hareketi de o yönde... Kim müdahale ediyor ve hakemin hareketi değişiyor? Yan hakemin mi, VAR mı? Kimse anlamış değil. Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler! Gol yedik ama o maçı kazandığımızı herkes unutmuş! Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar."

"Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor"

"Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak.

Jesus sözleri: "Hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor"

"Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor! Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum."

"Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin"

"Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız."

"Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz"

Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz."