Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı! Şartlar belli oldu: En düşük maaş 12 bin 36 TL!

Devlet kurumlarında iş arayan adayları umutlandıran açıklamalar peş peşe gelirken gözler 2023 yılında personel alımı yapacak kurumlara çevrilmiş durumda. Peki Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuruları başladı mı? Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımında aranan şartlar neler? İşte en düşük maaşın 12 bin 36 TL olduğu personel alımı, başvuru tarihleri, aranan şartlar haberimizde...

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İş arayıpta bulamayanlar, devlet memuru olmak isteyipte bir türlü o imkanı yakalayamanlar için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 2023 yılında personel alımı yapacak pek çok kurum peş peşe personel alımı ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 42 bin 500 personel alımlarının başladığını duyurmasının ardından "Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı" hakkında vatandaşlar internette araştırmalara başladı. Peki Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımında şartlar belli oldu? En düşük maaşın 12 bin 36 TL olduğu personel alımına ilişkin detaylar haberimizde...

2023 bekçi alımı başvurusu ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. 26 kentte istihdam edilecek bekçilerin 740'ı İstanbul'da, 100'ü İzmir'de görevlendirilecek.

Bekçi alımı konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1 dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

2023 bekçilik sınavı ne zaman?

2023 bekçilik sınavı için adaylar, 18 Ocak 2023-03 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Ancak ön başvuru sonuçları ve sınavın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

2023 bekçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Emniyet güçlerine çarşı ve mahallerde destek olmasıyla amacıyla istihdam edilen bekçiler, ihtiyaca göre çeşitli illerde görevlendiriliyor.

Bekçilik başvurusu için pa.edu.tr ve www.turkiye.gov.tr/pa-polis-akademisi-baskanligi-aday-islemleri-sistemi-4662 sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bekçi alımı, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ve Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlara bakılarak kadroya alınıyor.

2023 Bekçilik başvuru şartları değişti

Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı.Bekçi olarak istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar ve giriş sınavı esasları değişti. Yönetmelikteki en önemli değişik eğitim durumu oldu. Önceki yönetmelikte bekçi olarak istihdam edileceklerde ilkokul mezunu olma şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeye göre en az lise ve dengi okuldan mezun olmayanlar bekçi olamayacak. Öte yandan 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı.

1 yıldan az hapis cezası alanlara bekçilik yolu

Yeni yönetmelikle birlilkte bekçi adaylarında aranan sabıka kaydına ilişkin bir değişiklik daha yapıldı. Bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası süresi 1 yıla çıkartıldı. Bu yüzden kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıla kadar süreyle hapis cezası alanlar başvuru şartlarını taşıdığında bekçi olabilecek. Önceki yönetmelikte bekçilik adaylarının en fazla 6 aylık hapis cezası şartı vardı. Ayrıca ilk yönetmelikte bulunan “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak” şartı kaldırıldı.

Uyuşturucudan soruşturma şartı değişti

Yeni yönetmelikte uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartı değişti. Önceki şartlarda kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle savuşturma devam ediyor olmamak şartı yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.

Bununla birlikte eski yönetmelikte bulunan fuhuşla ilgili şart yeni düzenlemede yer almadı. Önceden “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak” şartı aranıyordu.

2023 bekçi alımı başvuru şartları neler?

* Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması

* En az 167 santimetre boyunda olması

* Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

* Ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması

* 31 yaşından gün almamış olması

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

2023 bekçi maaşı ne kadar, kaç tl?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12 bin 36 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12 bin 464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14 bin 196 TL

2023 PTT personel alımı ne zaman?

Posta Telgraf Teşkilatı'nın 2023 yılında ne zaman personel alımı yapacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan PTT'nin 2023 yapılması planlanan personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Posta Telgraf Teşkilatı tarafından yapılacak olan 2023 PTT personel alımıyla ilgili açıklama gelir gelmez detayları haberimizde olacak.

PTT personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımlarına katılmak isteyen adaylar resmi internet sayfasında bulunan iş başvuru formunu doldurabilirler. PTT alımlarını iki aşamada gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki yazılı sınav. sınava başvurmak isteyen adayların belirlenen sınav ücretini ilgili ankaya yatırması gerekiyor. İkincisi ise sözlü mülakat. Her iki aşamayı başarılı bir şekilde sonuçlandıran adaylar ilgili kadrolara yerleştiriliyor.

PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir" dedi. Ayrıca Bakan Koca, 42 bin 500 kişilik personel alımının hangi kadrolara yapılacağını ve dağılımını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları belli oldu

Bakan Koca yaptığı açıklamada 2023'te hangi kadrolara kaç personel alımı yapılacağını açıkladı. Koca açıkladığı müjdeli haberde, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti. Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR’a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini belirtti.

Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.