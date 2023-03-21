BIST 4.959
DOLAR 19,02
EURO 20,54
ALTIN 1.201,08
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan diplomasını YSK'ya teslim etti! Adaylık sorunu ortadan kalktı

Fatih Erbakan diplomasını YSK'ya teslim etti! Adaylık sorunu ortadan kalktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olarak başvuran 9 kişinin başvurusunda eksik evrak olduğunu belirledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da diplomasının eksik olduğu açıklandı. Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusundaki eksik evraklar tamamlanarak, YSK'ya teslim edildi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Erbakan'ın diploması istendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusundaki eksik evraklar tamamlanarak, YSK'ya teslim edildi.

Eksik belgeleri YSK'ya teslim ettik

Fatih Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, eksik belgeleri YSK'ya teslim ettiklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemleri tamamlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah yüz aklığı versin. İnşallah Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. Yüksek Seçim Kurulu'na kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra inşallah süreci hep beraber izleyerek göreceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e çağrı: Cesaretiniz varsa canlı yayına davet ediyorum
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e çağrı: Cesaretiniz varsa canlı yayına davet ediyorum
Yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.
Yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.
Fenerbahçe, TFF ve Lale Orta'ya zehir zemberek sözler! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes dilini yutmuş!
Fenerbahçe, TFF ve Lale Orta'ya zehir zemberek sözler! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Herkes dilini yutmuş!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Borçlar silindi, tahsilatlar ertelendi Haziran'da da taksitli ödeme imkanı...
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Borçlar silindi, tahsilatlar ertelendi Haziran'da da taksitli ödeme imkanı...
Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı! Şartlar belli oldu: En düşük maaş 12 bin 36 TL!
Bekçi, PTT, Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı! Şartlar belli oldu: En düşük maaş 12 bin 36 TL!
Çarpıcı sağlık araştırması! İngiliz BBC: Türkiye'ye ameliyata gelenler öldü
Çarpıcı sağlık araştırması! İngiliz BBC: Türkiye'ye ameliyata gelenler öldü
AK Parti ve MHP Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
AK Parti ve MHP Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu
'Neden çalışmıyorsun' diye babasını bıçaklayarak öldürdü! Uyuşturucu bağımlısıymış
'Neden çalışmıyorsun' diye babasını bıçaklayarak öldürdü! Uyuşturucu bağımlısıymış
Kemal Kılıçdaroğlu "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz" diyerek söz verdi
Kemal Kılıçdaroğlu "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz" diyerek söz verdi
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
İşkence iddiası! O kadının kocası konuştu: Erkek cinayeti işlenecek
İşkence iddiası! O kadının kocası konuştu: Erkek cinayeti işlenecek
İstanbul'da ilk iftar ve sahur kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız 23 Mart 2023 ilk iftar ve sahur saati
İstanbul'da ilk iftar ve sahur kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız 23 Mart 2023 ilk iftar ve sahur saati