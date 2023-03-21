Fatih Erbakan diplomasını YSK'ya teslim etti! Adaylık sorunu ortadan kalktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olarak başvuran 9 kişinin başvurusunda eksik evrak olduğunu belirledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da diplomasının eksik olduğu açıklandı. Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusundaki eksik evraklar tamamlanarak, YSK'ya teslim edildi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Erbakan'ın diploması istendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusundaki eksik evraklar tamamlanarak, YSK'ya teslim edildi.

Eksik belgeleri YSK'ya teslim ettik

Fatih Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, eksik belgeleri YSK'ya teslim ettiklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemleri tamamlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah yüz aklığı versin. İnşallah Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. Yüksek Seçim Kurulu'na kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra inşallah süreci hep beraber izleyerek göreceğiz" dedi.