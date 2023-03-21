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Kripto para coştu 9 ay sonra bir ilk! Kripto yatırımcıları uzmanlar bakın ne diyor kritik uyarı

Kripto para coştu 9 ay sonra bir ilk! Kripto yatırımcıları uzmanlar bakın ne diyor kritik uyarı

Kripto para piyasasında neler oluyor? Bitcoin 9 ayın en yüksek seviyesinde, Ethereum da artış yaşıyor. Bitcoin son 7 günde %27'den fazla değer kazandı. 

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Kripto para piyasasında yükseliş sürüyor. Bitcoin 9 ayın ardından 28 bin doların üzerine çıktı. İsviçre bankası UBS'nin Credit Suisse'i satın alması ve dünya genelindeki merkez bankalarının likiditeyi artırmak için ortak adımlar atması, kripto paralar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

 Bitcoin, 10 Haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test ederek 28 bin 567 dolara kadar yükseldi. Ethereum ise 19 Ağustos 2022 tarihinden beri görülen zirveye ulaşarak 1810 dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında para politikasına yönelik vereceği mesajların kripto para birimleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasa uzmanı İslam Memiş kaleme aldığı yazısında "28 bin 600’ün üzerinde kalıcı olabilirse hedef 32-33 bin dolar seviyeleri. Destek seviyesi olarak 25 bin 500 dolar seviyesini takip edeceğim." dedi.

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