Aile dizisi kitaptan mı uyarlama kimin kitabı gerçek hikayenin yazarı kimdir?

Show TV'nin yeni dizisi Aile bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek. Daha ilk bölümden salı akşamlarına adını yazdıran dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın döktürdüğü dizi Aile kitaptan mı uyarlama, yoksa başka bir dizinin uyarlaması mı merak ediliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Aile dizisi kimin hayatını anlatıyor?

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Show TV'nin ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Aile bu akşam yeni bölümü ile seyirciyle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya gibi gibi genç yıldızların başrolünde olduğu dizide Nur Sürer ve Nejat İşler gibi usta isimler de var. Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen Aile dizisi gerçek hayattan uyarlanan bir dizi. Peki Aile dizisi kitaptan uyarlama mı, Aile kimin kitabı soruları da merak ediliyor. Baştan söyleyelim Aile dizisi herhangi bir kitaptan uyarlama değil. Dizinin senaryosunu Hakan Bonomo yazıyor. Ayrıca Aile dizisi başka bir diziden de uyarlama değil.

Aile dizisi nerede çekiliyor?

Aile dizisi İzmir'de çekildi. Bazı sahneleri ise İstanbul'da çekiliyor. Dizide Soykan ailesinin evi İstanbul'da yer alıyor. Dizinin diğer çekim alanları belli oldukça haberimize eklenecektir.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisinin oyuncuları sorgulanıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı “Aile” dizisi yakında SHOW TV izleyicisiyle buluşuyor.

Aile oyuncuları: Aile dizisinin oyuncuları arasında; Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Ali Savaşçı yer alıyor.

Bu akşamki bölümde neler olacak?

Devin’in evlenme teklifinden sonra Aslan ve Devin, birbirlerini daha yakından tanımaya karar verirler. Çiftlikte çıkan bir kriz, Aslan’ı Devin’in içindeki potansiyelle; ertesi gece yaşanacak tatsız bir olay ise Devin’i Aslan’ın karanlık tarafıyla tanıştırır. Yaşananlar, Aslan ve Devin’in ilişkilerini sorgulamalarına neden olsa da ikisi de birbirine karşı koyamaz.

Belgesel projesi için Ati’nin İbo’yla anlaştığını öğrenen Aslan, ikilinin ortaklığını bozmak için harekete geçerken bu durum bir savaşın fitilini ateşler.

Hülya’nın gizli yönlendirmesi ile Devin, kliniğinde beklenmedik bir ziyaretçiyi ağırlar: Cihan. Bu ziyaretin sebebi Devin’i büyük bir kararın eşiğinde bırakır. Cihan’ın bir psikoloğa ihtiyacı vardır.

Evlilik teklifinden haberdar olan Hülya, ailesini korumak adına Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlatır. Bu sözleşme onu Aslan’la karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan’ı bu evlilik için kendi önlemini almaya itecektir. Ancak Devin’in inandığı tüm değerlerini yerle bir edecek bu önlem, ikilinin ilişkisini büyük bir sınavdan geçirecektir.

Aile oyuncuları karakterleri ve isimler

Kıvanç Tatlıtuğ

(Aslan Soykan)

Serenay Sarıkaya

(Devin Akın)

Nur Sürer

(Hülya Soykan)

Nejat İşler

(Cihan Soykan)

Canan Ergüder

(Leyla Soykan Sayıcı)

Levent Ülgen

(İbrahim Soykan)

Emel Göksu

(Seher Soykan)

Mert Denizmen

(Tolga Sayıcı)

Haber devam ediyor

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