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Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Ünal Karaman siyasete atıldı. Abdullah Avcı'nın görevden ayrılması sonrasında adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

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Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu.

Avcı'nın ardından ismi Trabzonspor'la anılıyordu

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarının ayrılmasından sonra ismi camia ile anılan Ünal Karaman memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

Mhp'den de teklif gelmişti

Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden "olur" bekliyor. Ünal Karaman'a, daha önce MHP'den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

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