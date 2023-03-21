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Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız

Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: Irak'la her türlü işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler, terör acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Görüşmemizde terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Beklentimizi PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını temizlemesidir. Terörle mücadelede Irak’la her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sayın Başbakan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Kara, demiryolu ve ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Projesi için çalışma kararlılığımızı vurguladık, bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Ankara Bildirisi'yle kritik bir adım attık. Bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu projeyle, yeni İpekyolu haline dönüştüreceğine inanıyorum. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucusu Türkiye'dir. Türkiye ve Irak komşuluk hukuku çerçevesinde bunları çözme iradesini göstermiştir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Görüşmemizde terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Beklentimizi PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını temizlemesidir. Terörle mücadelede Irak’la her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim.

"Irak'ın acil su sıkıntısının farkındayız"

Su meselesini, müşterek çıkarlarımıza hizmet edecek bir alan olarak değerlendiriyoruz. Acil su sıkıntısının farkındayız. Kuraklık döneminden geçiyoruz. Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını 1 ay süreyle artırma kararı aldık.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Sudani: Bu proje bölge ülkeleri için yeni fırsatlar doğuracaktır

"Görüşmelerimizde iki ülke arası ilişkileri geliştirme arzumuzu ifade ettik" diyen Başbakan Sudani, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kalkınma Yolu Projesi' sadece iki ülkeyi ilgilendiren değil, tüm ülkeleri enerji ve mal sevkiyatı bağlamında ilgilendiren önemli bir projedir. Yakın zamanda Bağdat'ta bir araya gelerek, projenin detaylarını görüşmeyi arzuladığımızı ifade etmek isterim. Bu proje hem Irak, hem bölge ülkeleri için yeni fırsatlar doğuracaktır. Bugün net bir şekilde söyleyebilirim, hem Ankara'daki büyükelçimiz hem de konsolosluklarımıza verilen talimat vize verilmesiyle ilgili engellerin kaldırılması hususu olmuştur. İnanıyorum ki ortak çalışmamızla birlikte Bağdat'taki su kaynakları merkeziyle görüşülerek bilimsel ele alarak, çözüm bulacaklarını düşünmekteyim. Uzun sınıra sahip ülkeyiz. Irak, hiçbir zaman Türkiye'ye saldırı olmasına rıza göstermez. Tek arzumuz şiddete başvurmadan güvenli bir çözüm olmasını arzulamaktayız. Hükümetimiz bu konuda ciddidir, ifadelerini uygulamada hayata geçirecektir.

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