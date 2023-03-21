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Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem

Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem

Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyindeki, Tacikistan'ın ise güneyindeki birçok bölgeyi sallayan 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntının, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bile hissedildiği aktarılıdı.

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Uluslararası haber ajansları, Afganistan ve Pakistan'ın kuzeyindeki, Tacikistan'ın ise güneyindeki birçok bölgeyi sallayan şiddetli bir deprem meydana geldiğini belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters, sarsıntının Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan hatta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dahi hissedildiğini aktardı.

Depremin merkez üssü Afganistan'ın kuzeyi

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Afganistan'ın kuzey doğusundaki Hindu Kush (Hindikuş) bölgesi, büyüklüğünün ise 6,5 olduğunu açıkladı.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Can ve mal kaybi var mi?

Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Uluslararası basının bu ülkelerdeki ofisleri, deprem sırasında çok sayıda kişinin sokaklara çıktığını aktardı.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2000 bin kişi de yaralanmıştı

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