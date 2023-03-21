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Güney Amerika ülkesi Şili 5,6'lık depremle sarsıldı

Güney Amerika ülkesi Şili 5,6'lık depremle sarsıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta kesiminde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 57 kilometre derinlikte yaşanan deprem ile ilgili henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38'de meydana geldi.

Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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