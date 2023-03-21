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Fenerbahçe Beko evinde mağlup! Avrupa'da 12. yenilgi

Fenerbahçe Beko evinde mağlup! Avrupa'da 12. yenilgi

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya 82-75 yenilerek THY EuroLeague'de 12. mağlubiyetini aldı.

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THY EuroLeague'in 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk etti. Mücadele 82-75 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. 

Fenerbahçe 12. yenilgisini aldı

Fenerbahçe, Euroleague'de bu sezon çıktığı 29 müsabakada 17 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Emporio Armani Milan ise çıktığı karşılaşmaların 13'ünü kazandı ve 16'sını kaybetti.

İlk maçı Fenerbahçe deplasmanda kazanmıştı

İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, 24 Mart günü Zalgiris ile karşılaşacak. 

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