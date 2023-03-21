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Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a videolu 'Recep İvedik' yanıtı

Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a videolu 'Recep İvedik' yanıtı

Komedyen Şahan Gökbakar, depremin 3. gününde Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet ettiği paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağında yer alırken, komedyen Şahan Gökbakar da ilk günlerden itibaren Genel Başkan Kerem Kınık'ı istifaya davet eden paylaşımlarda bulunuyor.

"Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı..."

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önceki gün Gökbakar'ın bu paylaşımlarından birini alıntılayarak şunları yazmıştı: "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15 bin km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder; çorba, yemek dağıtırdı. Haydi gel sahaya, dertleşiriz biraz."

Gökbakar'dan Kınık'a yanıt gecikmemişti

Kınık'a "Recep İvedik gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf!!" diye yanıt veren Gökbakar, şimdi de filmin son serisinden bir görüntü paylaşarak neyi kastettiğini gösterdi. Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı demiştin ya, biz seni onun yanına yolladık Kerem. Senin gibilere genelde böyle yapar! Şimdi yapman gerekeni yap bakalım! Özür dile ve istifa et."

Halkın karşısına çıkarıp özür diletiyor

Görüntüde İvedik'in yakasından tuttuğu bir yetkiliyi halkın karşısına çıkardığı ve özür dilettiği görülüyor.

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