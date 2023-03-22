BIST 4.907
DOLAR 19,04
EURO 20,53
ALTIN 1.187,45
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

'Togg Avrupa'da tescillenemiyor' iddiası asılsız çıktı

'Togg Avrupa'da tescillenemiyor' iddiası asılsız çıktı

Yollara çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg), Avrupa'da adıyla ilgili tescil sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri yalanlayan belgeler ortaya çıktı.

Abone ol

Fransa'da bir Türk vatandaşının, daha yerli otomobilin ortada olmadığı süreçte tescillediği tekstil markası 'TOGG' sebebiyle Togg markasının Fransa ve Avrupa'da tescillenemediği iddia edilmişti.  Bazı internet siteleleri ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi.

Togg'un Avrupa birliği tescil belgesi

Avrupa Birliği'nde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ibaresinin "otomobiller" ve farklı otomobillerle ilişkili diğer mallar şeklinde tescil edildiğine dair belgeler ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK açıkladı: Başvuruları kabul edilen adaylar belli oldu
YSK açıkladı: Başvuruları kabul edilen adaylar belli oldu
İsrail ordusundan Netanyahu'ya: Ordu parçalanır!
İsrail ordusundan Netanyahu'ya: Ordu parçalanır!
Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı: Gelin ittifak yapalım
Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı: Gelin ittifak yapalım
Güney Amerika ülkesi Şili 5,6'lık depremle sarsıldı
Güney Amerika ülkesi Şili 5,6'lık depremle sarsıldı
Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Fenerbahçe Beko evinde mağlup! Avrupa'da 12. yenilgi
Fenerbahçe Beko evinde mağlup! Avrupa'da 12. yenilgi
Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a videolu 'Recep İvedik' yanıtı
Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a videolu 'Recep İvedik' yanıtı
Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı! Kazdıkları kuyuya düştüler
Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye vardı! Kazdıkları kuyuya düştüler
Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem
Afganistan, Pakistan ve Tacikistan'ı sallayan şiddetli deprem
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Muharrem İnce'yi çılgına çeviren paylaşım!
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor
Paris sokaklarında kokudan durulmuyor