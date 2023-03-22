'Togg Avrupa'da tescillenemiyor' iddiası asılsız çıktı

Yollara çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg), Avrupa'da adıyla ilgili tescil sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri yalanlayan belgeler ortaya çıktı.

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Fransa'da bir Türk vatandaşının, daha yerli otomobilin ortada olmadığı süreçte tescillediği tekstil markası 'TOGG' sebebiyle Togg markasının Fransa ve Avrupa'da tescillenemediği iddia edilmişti. Bazı internet siteleleri ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi.

Togg'un Avrupa birliği tescil belgesi

Avrupa Birliği'nde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ibaresinin "otomobiller" ve farklı otomobillerle ilişkili diğer mallar şeklinde tescil edildiğine dair belgeler ortaya çıktı.