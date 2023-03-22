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Komşusunun köpeğine tecavüz edip öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Komşusunun köpeğine tecavüz edip öldürdü

Cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan komşusunun kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U., ardından serbest bırakılmış ve hakkında dava açılmıştı.

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ANKARA Çankaya’da komşusunun köpeğine tecavüz edip öldüren sanık 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Volkan U. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi erteleme de uygulanmadı.

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