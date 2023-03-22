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Balıkçı denizde kaybolmuştu cansız bedeni 6 ay sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkçı denizde kaybolmuştu cansız bedeni 6 ay sonra bulundu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçıların ağına takıldı.

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Olay, 26 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için İlyasbey köyü mevkiinde denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Doğan Çelen'in (39) teknesi bir süre sonra Kerempe Feneri mevkiinde bulunmuştu.

Yakınlarının durumu jandarmaya ekipleri tarafından başlatılan arma çalışmalarında Çelen'e ait herhangi bir ize rastlanılamamıştı.

Cansız bedeni balıkçı ağlarına takıldı

Bugün akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesi açıklarında balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı. Durumu fark eden balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemelerde denizde bulunan cesedin cebinden çıkan kimliğin Doğan Çelen'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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