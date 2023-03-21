Hande Sarıoğlu Yeliz Yeşilmen kavgası! 'Hoşsun ama boşsun' lafına sert yanıt: Evli adamlarla birlikte olup...
Yeliz Yeşilmen, Hande Sarıoğlu'na 'hoşsun ama boşsun' dedi arkasından olay sözlerine devam etti. Spiker Hande Sarıoğlu, kendisi hakkında söylenen sözleri duyunca çok fena sinirlendi. Hande Sarıoğlu'nun Yeşilmen'e yanıtı sert oldu...
Yeliz Yeşilmen, spiker Hande Sarıoğlu'na yönelik kavga çıkarıcı ifadeler kullandı. Kendisiyle ilgili lafları duyan Hande Sarıoğlu magazin programında adeta küplere bindi. Hande Sarıoğlu'nun Yeliz Yeşilmen'e yanıtı hayli sert oldu.
Hande Sarıoğlu için "Hoşsun ama boşsun" diyen Yeliz Yeşilmen, "Haber spikeriymiş hoş da bir bayan özellikle kalçaları... Sanırım kovulmuştu dans ettiği için kız hala aklın fikrin dansta mı bacım" dedi.
Yeliz Yeşilmen'in bu ifadeleri Hande Sarıoğlu'nu çok fena kızdırdı. Hande Sarıoğlu katıldığı magazin programında Yeşilmen'e şöyle yanıt verdi:
"Evli adamlarla birlikte olup..."
"Bu geçmişini bu kadar çabuk unutabilen insanlar böyle yorumlar yapabiliyorlar mı gerçekten? Evli adamlarla birlikte olup dayak yiyen kadın değil mi?